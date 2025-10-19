Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Касильяс рассказал о неожиданном поступке Месси после сердечного приступа у Икера

Касильяс рассказал о неожиданном поступке Месси после сердечного приступа у Икера
Комментарии

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс поделился трогательной историей о звонке экс-игрока «Барселоны» Лионеля Месси после сердечного приступа, который случился у испанца в 2019 году.

«В 2019 году у меня случился сердечный приступ, меня срочно увезли в больницу. На следующий день поступил звонок с незнакомого номера… Это оказался Месси. Он сказал: «Привет, Икер. У меня не было твоего номера, я взял его у Пике. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я отправил тебе цветы», — приводит слова Касильяса аккаунт Hesaballer в одной из социальных сетей.

Напомним, Касильяс уже завершил карьеру, а Месси продолжает своё выступление, играя за американский «Интер Майами».

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»

Материалы по теме
Фабрицио Романо сделал инсайд о будущем Лионеля Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android