Касильяс рассказал о неожиданном поступке Месси после сердечного приступа у Икера

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс поделился трогательной историей о звонке экс-игрока «Барселоны» Лионеля Месси после сердечного приступа, который случился у испанца в 2019 году.

«В 2019 году у меня случился сердечный приступ, меня срочно увезли в больницу. На следующий день поступил звонок с незнакомого номера… Это оказался Месси. Он сказал: «Привет, Икер. У меня не было твоего номера, я взял его у Пике. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я отправил тебе цветы», — приводит слова Касильяса аккаунт Hesaballer в одной из социальных сетей.

Напомним, Касильяс уже завершил карьеру, а Месси продолжает своё выступление, играя за американский «Интер Майами».

