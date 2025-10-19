Скидки
Санкт-Паули — Хоффенхайм. Прямая трансляция
18:30 Мск
«Может, пора дать шанс Сафонову?» Чемпион мира 1998 года — о ситуации с вратарями «ПСЖ»

Французский вратарь, чемпион мира 1998 года в составе национальной команды Лионель Шарбонье высказался о ситуации с голкиперами в «Пари-Сен Жермен» после неудачной игры Люка Шевалье со «Страсбургом» в Лиге 1 (3:3).

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Баркола – 6'     1:1 Паничелли – 26'     1:2 Морейра – 41'     1:3 Паничелли – 49'     2:3 Рамуш – 58'     3:3 Маюлу – 79'    

«На мой взгляд, на данный момент «костюм» для Шевалье велик. Надо помнить, что с Доннаруммой было то же самое. Но вот второй гол от «Страсбурга» — он не должен был его пропускать, это ошибка. Если бы Шевалье показал ту же игру, что в «Лилле», он бы не пропустил дважды. В «Лилле» у него была уверенность, а здесь он будто сжимается. Смотришь на него в воротах — ворота кажутся огромными. А вот вратарь «Страсбурга» на пенальти выглядел внушительно, и ворота казались маленькими.

Сейчас у Шевалье нет харизмы. Возможно, она придёт со временем, ему надо дать шанс. В своё время Луис Энрике убрал Доннарумму и дал поиграть Сафонову — и это сработало. Может, пора дать шанс Сафонову и сейчас?» — заявил Шарбонье в эфире передачи After Foot.

Напомним, в текущем сезоне Сафонов за «ПСЖ» ещё не провёл ни одного матча.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

