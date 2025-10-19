Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Сильянов: мы подаём пример другим клубам — можно играть и россиянами

Игрок «Локомотива» Сильянов: мы подаём пример другим клубам — можно играть и россиянами
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался об успехах команды на фоне победы в дерби с ЦСКА во вчерашней игре 12-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Раз мы неплохо играем с таким небольшим количеством легионеров, возможно, действительно подаём какой-то пример другим клубам. Можно спокойно играть и россиянами. Прислушиваться или нет — дело каждого клуба. Кто-то хочет играть легионерами, кто-то может взять этот пример», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Локомотив» разгромил ЦСКА со счётом 3:0 и возглавил турнирную таблицу российского чемпионата. В стартовом составе железнодорожников вчера вышло восемь россиян.

Юрий Сёмин — о «Локомотиве», «Спартаке» и всей РПЛ

Материалы по теме
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android