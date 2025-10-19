Игрок «Локомотива» Сильянов: мы подаём пример другим клубам — можно играть и россиянами
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался об успехах команды на фоне победы в дерби с ЦСКА во вчерашней игре 12-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Раз мы неплохо играем с таким небольшим количеством легионеров, возможно, действительно подаём какой-то пример другим клубам. Можно спокойно играть и россиянами. Прислушиваться или нет — дело каждого клуба. Кто-то хочет играть легионерами, кто-то может взять этот пример», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, «Локомотив» разгромил ЦСКА со счётом 3:0 и возглавил турнирную таблицу российского чемпионата. В стартовом составе железнодорожников вчера вышло восемь россиян.
Юрий Сёмин — о «Локомотиве», «Спартаке» и всей РПЛ
