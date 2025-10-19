Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 19 октября

Сегодня, 19 октября, пройдут три матча 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 19 октября (время московское):

10:00. «Енисей» — «Спартак» Кострома;

12:00. «Челябинск» — «Арсенал» Тула;

17:00. «КАМАЗ» — «Родина».

По состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 30 очков после 14 матчей. Вторую строчку занимает костромской «Спартак», у которого на одно очко меньше после такого же количества игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся волгоградский «Ротор» (14 игр и 25 очков) и «Урал» (13 матчей и 24 очка). Замыкает турнирную таблицу московское «Торпедо» с 10 очками после 14 встреч.