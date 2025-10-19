Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 19 октября

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 19 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 октября, пройдут три матча 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 19 октября (время московское):

10:00. «Енисей» — «Спартак» Кострома;
12:00. «Челябинск» — «Арсенал» Тула;
17:00. «КАМАЗ» — «Родина».

По состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 30 очков после 14 матчей. Вторую строчку занимает костромской «Спартак», у которого на одно очко меньше после такого же количества игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся волгоградский «Ротор» (14 игр и 25 очков) и «Урал» (13 матчей и 24 очка). Замыкает турнирную таблицу московское «Торпедо» с 10 очками после 14 встреч.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Материалы по теме
Хаос в «Торпедо», Евсеев сенсационно вылетел из Кубка России. События недели в ФНЛ
Хаос в «Торпедо», Евсеев сенсационно вылетел из Кубка России. События недели в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android