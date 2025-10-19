Экс-форвард «Милана», «Челси» и «Ливерпуля» перешёл в «Солфорд» из четвёртой лиги Англии

Бывший футболист «Челси», «Ливерпуля», «Милана» и сборной Италии Фабио Борини перебрался в клуб «Солфорд», выступающий в Лиге 2 (четвёртая лига Англии), совладельцами которого являются экс-игроки сборной Англии Дэвид Бекхэм и Гари Невилл.

Как сообщает официальный сайт «Солфорда», клуб получил разрешение на регистрацию 34-летнего футболиста, который с лета текущего года находился в статусе свободного агента, вне трансферного окна. Ранее Борини тренировался с командой для поддержания формы.

Фото: ФК «Солфорд»

Сообщается, что итальянец заключил с «Солфордом» краткосрочный контракт. В новой команде Борини будет выступать под 16-м номером.