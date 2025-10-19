Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги с его голом

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после разгромной победы его команды в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом» со счётом 5:1. В этой игре 40-летний форвард отметился забитым мячом, который стал для него 949-м в карьере.

«Успех — это не случайность», — написал португальский футболист.

В нынешнем сезоне саудовского чемпионата Роналду забил пять голов в пяти встречах. 40-летний форвард является вторым лучшим бомбардиром Про-Лиги после одноклубника Жоау Феликса, поразившего ворота соперников восемь раз в пяти матчах.

Лучший бомбардир в мировом футболе: