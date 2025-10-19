Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги с его голом
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после разгромной победы его команды в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом» со счётом 5:1. В этой игре 40-летний форвард отметился забитым мячом, который стал для него 949-м в карьере.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 5-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Феликс – 13' 1:1 Бендебка – 55' 2:1 Роналду – 60' 3:1 Феликс – 68' 4:1 Коман – 75' 5:1 Феликс – 79'
«Успех — это не случайность», — написал португальский футболист.
В нынешнем сезоне саудовского чемпионата Роналду забил пять голов в пяти встречах. 40-летний форвард является вторым лучшим бомбардиром Про-Лиги после одноклубника Жоау Феликса, поразившего ворота соперников восемь раз в пяти матчах.
