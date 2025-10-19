Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 19 октября

Сегодня, 19 октября, состоятся три матча в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 19 октября (время московское):

14:30. «Сочи» — «Зенит»;

17:00. «Рубин» — «Балтика»;

19:30. «Динамо» Москва — «Ахмат».

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 26 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, который набрал 24 очка. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

