Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 19 октября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 19 октября
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоятся три матча в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 19 октября (время московское):

14:30. «Сочи» — «Зенит»;
17:00. «Рубин» — «Балтика»;
19:30. «Динамо» Москва — «Ахмат».

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 26 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, который набрал 24 очка. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

