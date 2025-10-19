ЦСКА не смог забить «Локомотиву» в гостевом матче РПЛ впервые с 2021 года

Вчера, 18 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» прошёл матч 12-го тура РПЛ, в котором столичный «Локомотив» разгромил в дерби ЦСКА со счётом 3:0. Для армейцев это гостевое поражение от железнодорожников в рамках чемпионата России стало первым с 27 февраля 2021 года, в котором красно-синие не смогли забить ни одного мяча.

Напомним, в составе победителей голами отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко. Ещё один гол «Локомотива» был отменён из-за офсайда после просмотра VAR. Двумя голевыми передачами отметился капитан команды Дмитрий Баринов.

Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу РПЛ с 26 очками. Армейцы занимают третью строчку с 24 очками.