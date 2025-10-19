Скидки
Главная Футбол Новости

Круговой: если бы Алеррандро забил, матч с «Локомотивом» сложился бы по-другому

Круговой: если бы Алеррандро забил, матч с «Локомотивом» сложился бы по-другому
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о разгромном поражении от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил выступление бразильского форварда команды Алеррандро.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— С чем связываете не самую яркую игру Алеррандро в последних матчах?
— Честно, уже не могу ничего сказать. В матче с «Локомотивом» был хороший момент в первом тайме, когда там удар заблокировал защитник. Мне кажется, если бы Алеррандро забил, всё было бы по-другому, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 26 очков и подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 24 очками в 12 играх теперь располагается на третьей строчке в чемпионате.

Новости. Футбол
