Круговой: если бы Алеррандро забил, матч с «Локомотивом» сложился бы по-другому

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о разгромном поражении от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил выступление бразильского форварда команды Алеррандро.

— С чем связываете не самую яркую игру Алеррандро в последних матчах?

— Честно, уже не могу ничего сказать. В матче с «Локомотивом» был хороший момент в первом тайме, когда там удар заблокировал защитник. Мне кажется, если бы Алеррандро забил, всё было бы по-другому, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 26 очков и подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 24 очками в 12 играх теперь располагается на третьей строчке в чемпионате.