Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС, набрав 29+19 по «гол+пас» в 28 играх
38-летний нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС. В 28 матчах аргентинский футболист отметился 29 голами и 19 результативными передачами.
В последнем туре Месси оформил хет-трик и сделал ассист во встрече с «Нэшвиллом», в результате чего «фламинго» разгромили соперника со счётом 5:2.
США — Major League Soccer . МЛС
19 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 35' 1:1 Сарридж – 43' 2:1 Шаффельбург – 45+6' 2:2 Месси – 63' 2:3 Родригес – 67' 2:4 Месси – 81' 2:5 Сеговия – 90+1'
Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 82 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 71 голом и 37 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
