«Бавария» одержала девятую победу над «Боруссией» за 11 последних матчей в Мюнхене

Победа «Баварии» над дортмундской «Боруссией» (2:1) стала для действующих чемпионов Германии девятой за 11 последних очных встреч в Мюнхене. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в субботу, 18 октября. Матч проходил в рамках 7-го тура Бундеслиги — 2025/2026.

В последний раз команды играли друг с другом в Мюнхене в 29-м туре сезона-2024/2025. Встреча завершилась вничью (2:2). Сезоном ранее в 27-м туре дортмундцы одержали выездную победу со счётом 2:0. Восемь предшествующих игр между клубами в Мюнхене завершились победой «Баварии».

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с максимумом очков (21 в семи матчах). «Боруссия» располагается на четвёртой строчке. У команды 14 набранных очков.