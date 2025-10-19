Кейн отреагировал на победу «Баварии» над «Боруссией» в немецком «класико»

Звёздный английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн опубликовал пост в социальных сетях после победы своей команды в матче 7-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:1), в котором он стал автором забитого гола.

«Важнейшая победа в «класико»! Отличное выступление всех парней, давайте продолжать в том же духе», — написал Кейн, добавив несколько эмодзи в виде аплодисментов.

Напомним, в матче с «Боруссией» Кейн открыл счёт на 22-й минуте ударом головой после подачи с углового. Также англичанин принял непосредственное участие и во втором голе своей команды, выполнив на 78-й минуте подачу с фланга в штрафную площадь — данный эпизод в конечном итоге завершился голом Майкла Олисе в результате нерасторопности Джоба Беллингема на линии ворот.

«Бавария» набрала 21 очко и лидирует в Бундеслиге с отрывом в пять очков от занимающего вторую строчку «РБ Лейпциг».