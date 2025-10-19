Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн отреагировал на победу «Баварии» над «Боруссией» в немецком «класико»

Кейн отреагировал на победу «Баварии» над «Боруссией» в немецком «класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн опубликовал пост в социальных сетях после победы своей команды в матче 7-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:1), в котором он стал автором забитого гола.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«Важнейшая победа в «класико»! Отличное выступление всех парней, давайте продолжать в том же духе», — написал Кейн, добавив несколько эмодзи в виде аплодисментов.

Напомним, в матче с «Боруссией» Кейн открыл счёт на 22-й минуте ударом головой после подачи с углового. Также англичанин принял непосредственное участие и во втором голе своей команды, выполнив на 78-й минуте подачу с фланга в штрафную площадь — данный эпизод в конечном итоге завершился голом Майкла Олисе в результате нерасторопности Джоба Беллингема на линии ворот.

«Бавария» набрала 21 очко и лидирует в Бундеслиге с отрывом в пять очков от занимающего вторую строчку «РБ Лейпциг».

Материалы по теме
Кейн разорвал немецкое «класико» в роли форварда-защитника! А «Боруссию» подвёл Беллингем
Кейн разорвал немецкое «класико» в роли форварда-защитника! А «Боруссию» подвёл Беллингем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android