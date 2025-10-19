Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» одержал 30-ю победу над ЦСКА в чемпионатах России

Вчера, 18 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» прошёл матч 12-го тура РПЛ, в котором столичный «Локомотив» разгромил в дерби ЦСКА со счётом 3:0. Эта победа стала 30-й для железнодорожников в матчах с армейцами в рамках чемпионата России.

Напомним, в составе победителей голами отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко. Ещё один гол «Локомотива» был отменён из-за офсайда после просмотра VAR. Двумя голевыми передачами отметился капитан команды Дмитрий Баринов.

Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу РПЛ с 26 очками. Армейцы занимают третью строчку с 24 очками.

Отметим, что на данный момент «Локомотив» продолжает оставаться единственной командой, ещё не познавшей горечи поражений в нынешнем сезоне РПЛ.