Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
«Локомотив» одержал 30-ю победу над ЦСКА в чемпионатах России

«Локомотив» одержал 30-ю победу над ЦСКА в чемпионатах России
Вчера, 18 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» прошёл матч 12-го тура РПЛ, в котором столичный «Локомотив» разгромил в дерби ЦСКА со счётом 3:0. Эта победа стала 30-й для железнодорожников в матчах с армейцами в рамках чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Напомним, в составе победителей голами отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко. Ещё один гол «Локомотива» был отменён из-за офсайда после просмотра VAR. Двумя голевыми передачами отметился капитан команды Дмитрий Баринов.

Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу РПЛ с 26 очками. Армейцы занимают третью строчку с 24 очками.

Отметим, что на данный момент «Локомотив» продолжает оставаться единственной командой, ещё не познавшей горечи поражений в нынешнем сезоне РПЛ.

Новости. Футбол
