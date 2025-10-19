«Локомотив» и ЦСКА установили исторический рекорд в рамках чемпионата России

Вчера, 18 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» прошёл матч 12-го тура РПЛ, в котором столичный «Локомотив» разгромил в дерби ЦСКА со счётом 3:0. Эта игра стала 70-й в истории чемпионатов России между этими соперниками. «Железнодорожники» и армейцы первыми достигли этой отметки.

Напомним, в составе победителей голами отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко. Ещё один гол форварда «Локомотива» Александра Руденко был отменён из-за офсайда после просмотра VAR. Двумя голевыми передачами отметился капитан команды Дмитрий Баринов.

Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу РПЛ с 26 очками. Армейцы занимают третью строчку с 24 очками. «Локомотив» остаётся единственной командой, до сих пор не проигравшей ни разу в текущем сезоне РПЛ.