«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 15 очков и занимают третье место. Подопечные Рубена Аморима заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» уступил «Челси» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» (2:0).

