Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: во сколько начало матча 8-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча АПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После семи туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 15 очков и занимают третье место. Подопечные Рубена Аморима заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» уступил «Челси» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» (2:0).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главная звезда «Ливерпуля» не похож на себя. Что происходит с Салахом? Главная звезда «Ливерпуля» не похож на себя. Что происходит с Салахом?
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android