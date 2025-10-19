Тренер «Баварии» Венсан Компани впервые в карьере обыграл дортмундскую «Боруссию»

Победа «Баварии» над «Боруссией» Дортмунд (2:1) в 7-м туре Бундеслиги стала первой в карьере главного тренера мюнхенцев Венсана Компани. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встреча прошла в субботу, 18 октября.

Ранее Компани дважды встречался с «Боруссией» в качестве тренера и дважды в матчах была зафиксирована ничья. В 29-м туре сезона-2024/2025 «Бавария» и «Боруссия» сыграли 2:2. Матч 12-го тура прошлого розыгрыша Бундеслиги между командами в Дортмунде завершился со счётом 1:1.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с максимумом очков (21 в семи матчах). «Боруссия» располагается на четвёртой строчке. У команды 14 набранных очков.