Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Венсан Компани впервые в карьере обыграл дортмундскую «Боруссию»

Тренер «Баварии» Венсан Компани впервые в карьере обыграл дортмундскую «Боруссию»
Комментарии

Победа «Баварии» над «Боруссией» Дортмунд (2:1) в 7-м туре Бундеслиги стала первой в карьере главного тренера мюнхенцев Венсана Компани. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Встреча прошла в субботу, 18 октября.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

Ранее Компани дважды встречался с «Боруссией» в качестве тренера и дважды в матчах была зафиксирована ничья. В 29-м туре сезона-2024/2025 «Бавария» и «Боруссия» сыграли 2:2. Матч 12-го тура прошлого розыгрыша Бундеслиги между командами в Дортмунде завершился со счётом 1:1.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с максимумом очков (21 в семи матчах). «Боруссия» располагается на четвёртой строчке. У команды 14 набранных очков.

