Мэйсон Гринвуд повторил рекорд Жан-Пьера Папена всех времён в истории «Марселя»
Вчера, 18 октября, «Марсель» разгромил дома «Гавр» со счётом 6:2 в матче 8-го тура французской Лиги 1, в котором покером отметился английский нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд. 24-летний форвард стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось забить четыре мяча в одной игре в рамках чемпионата Франции.
Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24' 1:1 Гринвуд – 35' 2:1 Гринвуд – 67' 3:1 Гринвуд – 72' 4:1 Гринвуд – 76' 5:1 Ваш – 88' 5:2 Туре – 90+2' 6:2 Мурильо – 90+3'
Удаления: нет / Льорис – 34'
Ранее в истории «Марселя» такое удавалось только легендарному Жан-Пьеру Папену, который сумел отметиться этим достижением дважды: в 1989 году в матче с «Сошо-Монбельяр» (6:1, покер) и в 1991 году в игре с «Лионом» (7:0, покер).
Всего в нынешнем сезоне Лиги 1 на счету Гринвуда восемь матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три голевые передачи. Его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 18 очками.
