Мэйсон Гринвуд повторил рекорд Жан-Пьера Папена всех времён в истории «Марселя»

Вчера, 18 октября, «Марсель» разгромил дома «Гавр» со счётом 6:2 в матче 8-го тура французской Лиги 1, в котором покером отметился английский нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд. 24-летний форвард стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось забить четыре мяча в одной игре в рамках чемпионата Франции.

Ранее в истории «Марселя» такое удавалось только легендарному Жан-Пьеру Папену, который сумел отметиться этим достижением дважды: в 1989 году в матче с «Сошо-Монбельяр» (6:1, покер) и в 1991 году в игре с «Лионом» (7:0, покер).

Всего в нынешнем сезоне Лиги 1 на счету Гринвуда восемь матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три голевые передачи. Его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 18 очками.