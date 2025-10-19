Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян: горд забить 50‑й мяч за «Краснодар»

Сперцян: горд забить 50‑й мяч за «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодар» Эдуард Сперцян поделился эмоциями от своего 50-го гола в составе «быков». 25-летний футболист забил 50 мячей в 160 матчах за команду. В субботу, 18 октября, Сперцян отметился голом во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:0) в 12‑м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43'     0:2 Са – 80'    

«С Кордобой разговаривали до игры. Он сказал, чтобы я был поближе к нему, будут моменты, где Джон может скинуть мяч и у меня будет шанс, так и получилось. Очень рад, счастлив, горд забить 50‑й мяч за «Краснодар» и помочь команде победить», — сказал Сперцян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник «Краснодара» принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Эдуард Сперцян забил 50-й гол за «Краснодар»
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android