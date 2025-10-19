Сперцян: горд забить 50‑й мяч за «Краснодар»

Полузащитник и капитан «Краснодар» Эдуард Сперцян поделился эмоциями от своего 50-го гола в составе «быков». 25-летний футболист забил 50 мячей в 160 матчах за команду. В субботу, 18 октября, Сперцян отметился голом во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:0) в 12‑м туре Мир РПЛ.

«С Кордобой разговаривали до игры. Он сказал, чтобы я был поближе к нему, будут моменты, где Джон может скинуть мяч и у меня будет шанс, так и получилось. Очень рад, счастлив, горд забить 50‑й мяч за «Краснодар» и помочь команде победить», — сказал Сперцян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник «Краснодара» принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

