Мостовой: никто не ожидал счёта 3:0 в матче «Локомотива» и ЦСКА

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на разгромную победу «Локомотива» в дерби с ЦСКА (3:0) в рамках 12-го тура РПЛ.

«Начало матча «Локомотива» и ЦСКА было сильное. Моменты в обе стороны были. Я не знал составы. Мне сказали, что не будут играть Мойзес, Акинфеев и Алвес. Плюс мы видели, что Дивеев получил по носу. Это серьёзно!

Мойзес — это один из сильнейших защитников чемпионата. Акинфеев — это потеря. Это сказалось. Но не думал, что так. 3:0! Думаю, что никто такого не ожидал. Тем более что ЦСКА шёл на первом месте. Сейчас снова всё ровно в таблице. Смотришь на верх — и все рядом. Даже «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу РПЛ с 26 очками. Армейцы занимают третью строчку с 24 очками.