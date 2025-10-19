Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: никто не ожидал счёта 3:0 в матче «Локомотива» и ЦСКА

Мостовой: никто не ожидал счёта 3:0 в матче «Локомотива» и ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на разгромную победу «Локомотива» в дерби с ЦСКА (3:0) в рамках 12-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Начало матча «Локомотива» и ЦСКА было сильное. Моменты в обе стороны были. Я не знал составы. Мне сказали, что не будут играть Мойзес, Акинфеев и Алвес. Плюс мы видели, что Дивеев получил по носу. Это серьёзно!

Мойзес — это один из сильнейших защитников чемпионата. Акинфеев — это потеря. Это сказалось. Но не думал, что так. 3:0! Думаю, что никто такого не ожидал. Тем более что ЦСКА шёл на первом месте. Сейчас снова всё ровно в таблице. Смотришь на верх — и все рядом. Даже «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова возглавила турнирную таблицу РПЛ с 26 очками. Армейцы занимают третью строчку с 24 очками.

Материалы по теме
«Этого не может быть!» Гол «Локо» с угла поля заставил игроков схватиться за голову. Видео
OMG
«Этого не может быть!» Гол «Локо» с угла поля заставил игроков схватиться за голову. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android