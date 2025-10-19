Скидки
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

АПЛ, 20-й тур, 5 января 2025 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2;
АПЛ, 3-й тур, 1 сентября 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3;
АПЛ, 32-й тур, 7 апреля 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:2;
Кубок Англии, 1/4 финала, 17 марта 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4:3 (д.в.);
АПЛ, 17-й тур, 17 декабря 2023 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0.

С историей личных встреч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
