«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 19 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

АПЛ, 20-й тур, 5 января 2025 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2;

АПЛ, 3-й тур, 1 сентября 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3;

АПЛ, 32-й тур, 7 апреля 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:2;

Кубок Англии, 1/4 финала, 17 марта 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 4:3 (д.в.);

АПЛ, 17-й тур, 17 декабря 2023 года, «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0.

С историей личных встреч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

