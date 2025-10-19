Скидки
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ назвал матч «Локомотив» — ЦСКА одним из лучших в сезоне

Президент РПЛ назвал матч «Локомотив» — ЦСКА одним из лучших в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев поделился мнением о матче между «Локомотивом» и ЦСКА в 12-м туре соревнования. Эта игра завершилась со счётом 3:0 в пользу железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Матч «Локомотив» — ЦСКА очень понравился. Точно одна из лучших игр этого сезона — насыщенная событиями, яркими решениями игроков, тренерскими идеями. Первый и второй голы получились сумасшедшими — настоящее украшение РПЛ. Радует, что в составах «Локомотива» и ЦСКА впечатляют своей игрой именно российские футболисты», — приводит слова Алаева ТАСС.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на третьей строчке. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Акроном» (26 октября), а красно-синие сыграют с «Крыльями Советов» (25 октября).

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
