Президент РПЛ назвал матч «Локомотив» — ЦСКА одним из лучших в сезоне

Президент Мир РПЛ Александр Алаев поделился мнением о матче между «Локомотивом» и ЦСКА в 12-м туре соревнования. Эта игра завершилась со счётом 3:0 в пользу железнодорожников.

«Матч «Локомотив» — ЦСКА очень понравился. Точно одна из лучших игр этого сезона — насыщенная событиями, яркими решениями игроков, тренерскими идеями. Первый и второй голы получились сумасшедшими — настоящее украшение РПЛ. Радует, что в составах «Локомотива» и ЦСКА впечатляют своей игрой именно российские футболисты», — приводит слова Алаева ТАСС.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на третьей строчке. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Акроном» (26 октября), а красно-синие сыграют с «Крыльями Советов» (25 октября).

