«Бавария» прервала серию из трёх матчей без побед с «Боруссией»
Поделиться
Одержав победу над «Боруссией» (2:1) в 7-м туре немецкой Бундеслиги, «Бавария» прервала серию из трёх матчей без побед с дортмундским клубом. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в субботу, 18 октября. Матч проходил в рамках 7-го тура Бундеслиги — 2025/2026.
Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22' 2:0 Олисе – 79' 2:1 Брандт – 84'
Предыдущая победа «Баварии» над «Боруссией» (4:0) датирована 4 ноября 2023 года. С тех пор команды провели три игры, один раз победили дортмундцы (2:0) и дважды была зафиксирована ничья (1:1, 2:2).
«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с максимумом очков (21 в семи матчах). «Боруссия» располагается на четвёртой строчке. У команды 14 набранных очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:10
-
10:02
-
09:58
-
09:50
-
09:48
-
09:41
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:15
-
09:14
-
09:14
-
09:13
-
09:04
-
09:00