«Бавария» прервала серию из трёх матчей без побед с «Боруссией»

Одержав победу над «Боруссией» (2:1) в 7-м туре немецкой Бундеслиги, «Бавария» прервала серию из трёх матчей без побед с дортмундским клубом. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в субботу, 18 октября. Матч проходил в рамках 7-го тура Бундеслиги — 2025/2026.

Предыдущая победа «Баварии» над «Боруссией» (4:0) датирована 4 ноября 2023 года. С тех пор команды провели три игры, один раз победили дортмундцы (2:0) и дважды была зафиксирована ничья (1:1, 2:2).

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с максимумом очков (21 в семи матчах). «Боруссия» располагается на четвёртой строчке. У команды 14 набранных очков.