Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундеслиги по числу побед, побив рекорд Томаса Мюллера

Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундеслиги по числу побед, побив рекорд Томаса Мюллера
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:1) провёл свою 363-ю игру за карьеру в чемпионате Германии, в которой триумфатором стала его команда. Это достижение позволило ему обойти по этому показателю своего бывшего одноклубника Томаса Мюллера (362), ныне выступающего за канадский «Ванкувер Уайткэпс», и стать рекордсменом в истории Бундеслиги по количеству выигранных матчей.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

На установление данного рекорда 39-летнему Нойеру потребовалось 530 матчей. Голкипер выступает за «Баварию» с сезона-2011/2012. Вместе с командой он 12 раз становился чемпионом Бундеслиги, пять раз — обладателем Кубка Германии и два раза — победителем Лиги чемпионов.

Также в 2014 году в составе сборной Германии Нойер выиграл чемпионат мира в Бразилии.

Материалы по теме
Кейн разорвал немецкое «класико» в роли форварда-защитника! А «Боруссию» подвёл Беллингем
Кейн разорвал немецкое «класико» в роли форварда-защитника! А «Боруссию» подвёл Беллингем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android