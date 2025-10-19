Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундеслиги по числу побед, побив рекорд Томаса Мюллера

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:1) провёл свою 363-ю игру за карьеру в чемпионате Германии, в которой триумфатором стала его команда. Это достижение позволило ему обойти по этому показателю своего бывшего одноклубника Томаса Мюллера (362), ныне выступающего за канадский «Ванкувер Уайткэпс», и стать рекордсменом в истории Бундеслиги по количеству выигранных матчей.

На установление данного рекорда 39-летнему Нойеру потребовалось 530 матчей. Голкипер выступает за «Баварию» с сезона-2011/2012. Вместе с командой он 12 раз становился чемпионом Бундеслиги, пять раз — обладателем Кубка Германии и два раза — победителем Лиги чемпионов.

Также в 2014 году в составе сборной Германии Нойер выиграл чемпионат мира в Бразилии.