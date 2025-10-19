«Оставайся сильным». Игроки «Спартака» поддержали Бабича, травмировавшего «кресты»

Футболисты «Спартака» посвятили слова поддержки защитнику команды Срджану Бабичу, получившему разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Оставайся сильным», — написал полузащитник Роман Зобнин в аккаунте в социальной сети.

«Выздоравливай, Земо», — сделал публикацию полузащитник Кристофер Мартинс.

«Поправляйся скорее, бро», — написал защитник Александер Джику.

«Успешного восстановления, брат. Сил тебе», — поддержал Бабича нападающий Маркиньос.

Бабич выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

