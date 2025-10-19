Максим Ромащенко: у Черчесова больше заслуг, но Карпин настроит «Динамо» на яркую игру

Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко поделился ожиданиями от матча бело-голубых с грозненским «Ахматом» в рамках 12-го тура РПЛ, который пройдёт сегодня, 19 октября.

«У Черчесова больше заслуг, но Карпин точно настроит «Динамо» на яркую, голевую игру. Жду хорошего футбола от команд двух амбициозных тренеров. Если брать «Динамо» и Карпина, то понятно, что они пока что находятся не на своём месте и играют неровно. Да и «Ахмат», в принципе, тоже. Соответственно, и находятся они рядом в турнирной таблице. Будет интересно посмотреть, что к этой игре подготовят амбициозный Карпин и опытный, прагматичный Черчесов.

Оба сильные личности и сильные тренеры. Понятно, что у Черчесова больше заслуг и трофеев, но «Динамо» Карпин точно настроит. Думаю, каждый из тренеров идёт своей дорогой и заботится о своих делах, поэтому какие-то личные амбиции будут как минимум на втором месте.

Понятно, что бело-голубые будут фаворитом, но «Динамо» есть «Динамо». На них больше давления со стороны болельщиков, все заострят внимание на данном результате. Каждый захочет победить, поэтому здесь на первый план должен выйти характер. Обе команды умеют играть в футбол, так что жду яркую, обоюдоострую игру, которая должна быть интересной болельщикам. Думаю, они заполнят трибуны нашего прекрасного стадиона. Я тоже приду посмотреть.

Думаю, что будет красивая голевая встреча. Возможно, даже самая интересная в туре. Ставлю на победу «Динамо» с любым счётом», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Динамо» под руководством Карпина занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 15-ю очками после 11-ти игр.