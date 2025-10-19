«Большой тренер для «Спартака». В Испании отреагировали на возможное назначение Гарсии

Редактор самого популярного спортивного издания Испании Marca Хуан Кастро поделился мнением о потенциальном назначении испанского тренера Луиса Гарсии в московский «Спартак».

— Луис Гарсия — большой, опытный тренер. Добивался успеха с разными командами. Хорошо управляет раздевалкой.

— Но он никогда не работал с большими клубами.

— В Испании это очень сложно. Большой испанский клуб — это мировой гранд. Но для «Спартака» это большой тренер. Он может добиться успеха в России, — сказал Кастро корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В течение карьеры испанский специалист тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал» и другие. Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год.

Материалы по теме Эксклюзив Луис Гарсия согласовал контракт со «Спартаком». Решение за советом директоров

Как появился «Спартак»: