Главная Футбол Новости

Роналду — первый футболист в истории, забивший 800 голов на клубном уровне

Роналду — первый футболист в истории, забивший 800 голов на клубном уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Гол нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, забитый в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом» (5:1), стал для него 800-м на клубном уровне. 40-летний форвард является первым футболистом в истории, достигшим этого показателя.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 5-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Феликс – 13'     1:1 Бендебка – 55'     2:1 Роналду – 60'     3:1 Феликс – 68'     4:1 Коман – 75'     5:1 Феликс – 79'    

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 450 голов за мадридский «Реал», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — в составе «Ювентуса», 99 — за «Аль-Наср» и пять голов — в составе «Спортинга».

Всего за карьеру на текущий момент португалец отметился 949 забитыми мячами за клуб и сборную.

Действующее трудовое соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Криштиану Роналду Подробнее
Лучший бомбардир в мировом футболе:

