Круговой: Тороп пропустил курьёзный гол от Воробьёва, но в ЦСКА его подбодрили

Футболист ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результативную ошибку голкипера команды Владислава Торопа в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3). На 45+3-й минуте форвард железнодорожников Дмитрий Воробьёв поразил ворота армейцев ударом от углового флага.

— Общались ли с Торопом после его допущенной ошибки в матче с «Локомотивом»?

— Да, конечно, подбодрили его. Ничего в этом нет такого. Понятно, что обидно пропустил такой курьёзный гол. Это футбол — тем он интересней. В таблице будет интересней дальше, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

