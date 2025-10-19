Скидки
Главная Футбол Новости

Матч чемпионата Бельгии был прерван из-за прилетевшей в арбитра с трибун бутылки

Матч чемпионата Бельгии был прерван из-за прилетевшей в арбитра с трибун бутылки
Комментарии

Матч 11-го тура бельгийской Лиги Жюпиле между льежским «Стандардом» и «Антверпеном» был остановлен арбитром на 88-й минуте при счёте 1:0 в пользу первых после того, как в него попала брошенная с трибун стадиона «Морис Дюфран» бутылка.

Бельгия — Лига Жюпиле . 11-й тур
20 октября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Стандард
Льеж
Остановлен
1 : 0
Антверпен
Антверпен
1:0 Саид – 1'    
Удаления: Абид – 39' / нет

Бутылка была брошена болельщиком команды из Льежа.

Как сообщает пресс-служба «Стандарда» в социальных сетях, матч будет доигран при закрытых трибунах в ближайший понедельник, 20 октября.

Примечательно, что единственный гол в матче к моменту остановки игры был забит уже на первой минуте нападающим хозяев Рафики Саидом.

На данный момент, без учёта этого матча, «Стандард» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии с 11 очками. Столько же и у идущего следом «Антверпена».

