Президент РПЛ высказался о завершении конфликта между Сперцяном и Ндонгом

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался об окончании конфликтной ситуации между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом. Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство по делу, оштрафовав капитана «быков» на 150 тыс. рублей.

«Что касается ситуации с Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом, то получилось принять правильное решение. Мы организовали видеоконференцию вместе с клубами, собрали футболистов: они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече. Это самое правильное решение в данной ситуации. Всегда нужно слушать и слышать друг друга», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, на 85-й минуте очного матча команд в 11-м туре РПЛ Ндонг был удалён с поля за удар Сперцяна плечом. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму.

Материалы по теме КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей за оскорбление в адрес игрока «Ахмата» Ндонга

Самые титулованные футбольные клубы России: