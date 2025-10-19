Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ высказался о завершении конфликта между Сперцяном и Ндонгом

Президент РПЛ высказался о завершении конфликта между Сперцяном и Ндонгом
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался об окончании конфликтной ситуации между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом. Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство по делу, оштрафовав капитана «быков» на 150 тыс. рублей.

«Что касается ситуации с Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом, то получилось принять правильное решение. Мы организовали видеоконференцию вместе с клубами, собрали футболистов: они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече. Это самое правильное решение в данной ситуации. Всегда нужно слушать и слышать друг друга», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, на 85-й минуте очного матча команд в 11-м туре РПЛ Ндонг был удалён с поля за удар Сперцяна плечом. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму.

Материалы по теме
КДК оштрафовал Сперцяна на 150 тыс. рублей за оскорбление в адрес игрока «Ахмата» Ндонга
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Как же удачно «отмазался» Сперцян! Капитан добыл победу «Краснодару» после скандала Как же удачно «отмазался» Сперцян! Капитан добыл победу «Краснодару» после скандала

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android