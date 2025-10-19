«Боруссия» прервала серию из девяти матчей без поражений, уступив «Баварии» в Бундеслиге

Проиграв «Баварии» (1:2) в матче 7-го тура Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» прервала серию из девяти матчей без поражений. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в субботу, 18 октября.

До вчерашнего матча последним поражением «Боруссии» оставался проигрыш мадридскому «Реалу» (2:3) в 1/4 финала клубного чемпионата мира ФИФА — 2025. Встреча проходила в июле 2025 года.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с максимумом очков (21 в семи матчах). «Боруссия» располагается на четвёртой строчке. У команды 14 набранных очков. В следующем туре Бундеслиги «Боруссия» примет на своём поле «Кёльн».