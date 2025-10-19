Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Боруссия» прервала серию из девяти матчей без поражений, уступив «Баварии» в Бундеслиге

«Боруссия» прервала серию из девяти матчей без поражений, уступив «Баварии» в Бундеслиге
Проиграв «Баварии» (1:2) в матче 7-го тура Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» прервала серию из девяти матчей без поражений. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в субботу, 18 октября.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

До вчерашнего матча последним поражением «Боруссии» оставался проигрыш мадридскому «Реалу» (2:3) в 1/4 финала клубного чемпионата мира ФИФА — 2025. Встреча проходила в июле 2025 года.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с максимумом очков (21 в семи матчах). «Боруссия» располагается на четвёртой строчке. У команды 14 набранных очков. В следующем туре Бундеслиги «Боруссия» примет на своём поле «Кёльн».

