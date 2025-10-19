Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Енисей — Спартак Кострома, результат матча 19 октября 2025, счёт 1:0, 15-й тур Первой лиги 2025/2026

Костромской «Спартак» потерпел первое выездное поражение в Первой лиге, уступив «Енисею»
В Красноярске в манеже «Футбол-арена Енисей» завершился матч 15-го тура Лиги Pari, в котором местный «Енисей» одержал победу над костромским «Спартаком» со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
Спартак Кс
Кострома
1:0 Раткович – 76'    

Единственный гол на 76-й минуте ударом головой забил 28-летний сербский нападающий Лука Раткович.

Это поражение стало первым для костромичей на выезде в текущем сезоне Первой лиги. Напомним, красно-белые являются дебютантами второго по силе российского дивизиона.

Команда Андрея Тихонова продлила беспроигрышную серию в чемпионате до трёх матчей, набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак», имеющий 29 очков, не может одержать победу уже в четырёх подряд встречах Первой лиги, однако продолжает занимать вторую строчку.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
