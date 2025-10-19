Костромской «Спартак» потерпел первое выездное поражение в Первой лиге, уступив «Енисею»

В Красноярске в манеже «Футбол-арена Енисей» завершился матч 15-го тура Лиги Pari, в котором местный «Енисей» одержал победу над костромским «Спартаком» со счётом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте ударом головой забил 28-летний сербский нападающий Лука Раткович.

Это поражение стало первым для костромичей на выезде в текущем сезоне Первой лиги. Напомним, красно-белые являются дебютантами второго по силе российского дивизиона.

Команда Андрея Тихонова продлила беспроигрышную серию в чемпионате до трёх матчей, набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак», имеющий 29 очков, не может одержать победу уже в четырёх подряд встречах Первой лиги, однако продолжает занимать вторую строчку.