«Даже я бы такое не пропустил». Павлюченко — о голе Воробьёва в ворота Торопа

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о голе форварда железнодорожников Дмитрия Воробьёва в ворота голкипера ЦСКА Владислава Торопа, забитом дальним ударом с нулевого угла. Матч Мир РПЛ между командами завершился со счётом 3:0 в пользу железнодорожников.

«Это удача. Воробьёв не бил, а делал передачу, что бы он ни говорил. Но что делал вратарь? Даже я бы такое не пропустил. Ну как с угла пропускать? Тороп сыграл неудачно. Гол вратарский, но все голкиперы ошибаются. Не думаю, что он расстроится и потеряется как вратарь. Партнёры должны были поддержать его в раздевалке после матча», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

Воробьёв выступает в составе «Локомотива» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

