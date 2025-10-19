Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Даже я бы такое не пропустил». Павлюченко — о голе Воробьёва в ворота Торопа

«Даже я бы такое не пропустил». Павлюченко — о голе Воробьёва в ворота Торопа
Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о голе форварда железнодорожников Дмитрия Воробьёва в ворота голкипера ЦСКА Владислава Торопа, забитом дальним ударом с нулевого угла. Матч Мир РПЛ между командами завершился со счётом 3:0 в пользу железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Это удача. Воробьёв не бил, а делал передачу, что бы он ни говорил. Но что делал вратарь? Даже я бы такое не пропустил. Ну как с угла пропускать? Тороп сыграл неудачно. Гол вратарский, но все голкиперы ошибаются. Не думаю, что он расстроится и потеряется как вратарь. Партнёры должны были поддержать его в раздевалке после матча», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

Воробьёв выступает в составе «Локомотива» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

