Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Круговой рассказал, как отсутствие Мойзеса и Акинфеева сказалось на ЦСКА в игре с «Локо»

Аудио-версия:
Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева и защитника Мойзеса в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— Сказалось ли на результате в матче с «Локомотивом» отсутствие Акинфеева, Мойзеса и Алвеса?
— Возможно, да. Игорь Акинфеев — легенда клуба, Мойзес хочет стать легендой клуба. Поэтому да, конечно, их не хватало в матче с «Локомотивом». Но и нас тоже две недели не было, многие находились в сборных. Всего одну тренировку провели только все вместе перед игрой с «Локомотивом», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Игорь Акинфеев пропустил матч с «Локомотивом» из-за травмы, полученной в игре 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2). Мойзес не принимал участия во встрече с железнодорожниками из-за дисквалификации.

