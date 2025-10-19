Круговой рассказал, как отсутствие Мойзеса и Акинфеева сказалось на ЦСКА в игре с «Локо»

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался об отсутствии голкипера Игоря Акинфеева и защитника Мойзеса в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

— Сказалось ли на результате в матче с «Локомотивом» отсутствие Акинфеева, Мойзеса и Алвеса?

— Возможно, да. Игорь Акинфеев — легенда клуба, Мойзес хочет стать легендой клуба. Поэтому да, конечно, их не хватало в матче с «Локомотивом». Но и нас тоже две недели не было, многие находились в сборных. Всего одну тренировку провели только все вместе перед игрой с «Локомотивом», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Игорь Акинфеев пропустил матч с «Локомотивом» из-за травмы, полученной в игре 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2). Мойзес не принимал участия во встрече с железнодорожниками из-за дисквалификации.