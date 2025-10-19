«Бавария» продлила победную серию до 11 матчей, обыграв «Боруссию» Дортмунд

Победная серия мюнхенской «Баварии» после матча 7-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» насчитывает 11 встреч. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен». Встреча состоялась в субботу, 18 октября.

Подопечные Венсана Компани ещё не теряли очков ни в одном турнире в сезоне-2025/2026. Последнее поражение команды состоялось в июле 2025 года. «Бавария» уступила французскому «ПСЖ» (0:2) в 1/4 финала клубного чемпионата мира ФИФА — 2025.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии с максимумом очков (21 в семи матчах). «Боруссия» располагается на четвёртой строчке. У команды 14 набранных очков.