РПЛ пожелала здоровья Бабичу, получившему серьёзную травму

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги отреагировала на травму защитника «Спартака» Срджана Бабича, получившего разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура с «Ростовом» (1:1).

«У Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник «Спартака» получил тяжёлую травму в матче с «Ростовом», теперь ему предстоит операция. Желаем Срджану скорейшего восстановления и возвращения на поле!» — написано в телеграм-канале РПЛ.

Бабич выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

