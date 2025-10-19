Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

РПЛ пожелала здоровья Бабичу, получившему серьёзную травму

Комментарии

РПЛ пожелала здоровья Бабичу, получившему серьёзную травму
Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги отреагировала на травму защитника «Спартака» Срджана Бабича, получившего разрыв передней крестообразной связки в матче 12-го тура с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«У Срджана Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник «Спартака» получил тяжёлую травму в матче с «Ростовом», теперь ему предстоит операция. Желаем Срджану скорейшего восстановления и возвращения на поле!» — написано в телеграм-канале РПЛ.

Бабич выступает в составе красно-белых с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Как появился «Спартак»:

