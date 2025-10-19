«Спартак» без Станковича проиграл лишь один матч из пяти во всех турнирах

Вчера, 18 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» столичный «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ. Эта игра стала уже пятой и заключительной для красно-белых без присутствия на скамейке их главного тренера Деяна Станковича, дисквалифицированного на месяц 19 сентября за красную карточку в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

Отметим, что в отсутствие Станковича красно-белые три раза одержали победу (два раза в чемпионате, с «Крыльями Советов» — 2:1 и «Пари НН» — 3:0, и один раз в Кубке с тем же «Пари НН» — 2:1), один раз сыграли вничью (с «Ростовом» в РПЛ — 1:1), и лишь однажды уступили (в дерби с ЦСКА в РПЛ — 2:3).

Напомним, в отсутствие Станковича командой руководил его помощник Ненад Сакич.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.