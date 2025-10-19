Флик: мне больно из-за того, что я не смогу быть с командой в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о своём удалении в концовке матча 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:1) за возмущение решениями судьи. Немецкий специалист пропустит встречу 10-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», которая состоится 26 октября.

«Я аплодировал Френки [а не судье]. Попытался поговорить с рефери, но он не захотел общаться со мной. Он принял решение, и я согласился. Это всё, что могу сказать. Мне больно из-за того, что я не смогу быть рядом с командой в «эль класико», — приводит слова тренера «Барселоны» Sport.es.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: