Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик: мне больно из-за того, что я не смогу быть с командой в матче с «Реалом»

Флик: мне больно из-за того, что я не смогу быть с командой в матче с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о своём удалении в концовке матча 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:1) за возмущение решениями судьи. Немецкий специалист пропустит встречу 10-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», которая состоится 26 октября.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я аплодировал Френки [а не судье]. Попытался поговорить с рефери, но он не захотел общаться со мной. Он принял решение, и я согласился. Это всё, что могу сказать. Мне больно из-за того, что я не смогу быть рядом с командой в «эль класико», — приводит слова тренера «Барселоны» Sport.es.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пропустит «эль класико» с мадридским «Реалом» в Ла Лиге
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android