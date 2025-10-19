«Рубин» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 20 набранных очков в 11 матчах. «Рубин» с 18 очками располагается на седьмой строчке в РПЛ. Матч станет для обоих клубов первым после международной паузы.