Главная Футбол Новости

Рубин — Балтика: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 17:00

«Рубин» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Балтика
Калининград
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 20 набранных очков в 11 матчах. «Рубин» с 18 очками располагается на седьмой строчке в РПЛ. Матч станет для обоих клубов первым после международной паузы.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
