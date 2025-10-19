«Меня насильно заставляли подписать контракт». Габриэла Гживиньска — об уходе из «Зенита»

Польская футболистка женской команды санкт-петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска обвинила руководство своего нынешнего клуба в том, что её насильно заставляли продлить контракт с командой.

— Главный тренер «Зенита» Андрей Богданавичус сказал, что ваши публичные высказывания о намерении остаться в Петербурге не соответствуют действительности, так ли это?

— Для меня очень странно, что главный тренер, который не имеет никакого отношения к переговорному процессу и не знает, что вообще происходит, высказывает позицию за меня и говорит про условия, которые мне были предложены. Думаю, он ещё молод и неопытен в таких вопросах.

Начну с того, что в прошлом году Максимом Погореловым (исполнительный директор «Зенита». — Прим. «Чемпионата») мне были предложены новые условия контракта, но я сразу отказалась, так как предложение меня не устроило. На меня оказывалось огромное давление со стороны Геннадия Аношина и Максима Погорелова. Были попытки пригласить меня в офис и подписать новый договор с клубом под видом продления вида на жительство в России. Мне было неприятно, что люди со мной так поступают.

Летом я позвонила Александру Ивановичу Медведеву и объяснила ситуацию об оказании чрезмерного давления на меня со стороны Погорелова и Аношина. Мы с ним встретились на базе, он предложил мне новые условия, которые полностью меня устроили. Но спустя время он мне сказал, что условия не согласовал совет директоров.

После этого со мной связался Максим Погорелов и сказал, что изначальные условия, на которые я уже давно ответила отказом, ещё в силе. На что я ему сказала, что в таком случае буду вести переговоры с другими клубами. Далее уже Аношин запретил мне тренироваться с командой, а также был нарушен пункт трудового договора об оказании медицинских услуг со стороны клуба. Мне было объявлено, что директор департамента женского футбола «Зенита» Геннадий Аношин запретил мне оказывать какую-либо медицинскую помощь, а также пользоваться на базе оборудованием для восстановления.

Мне очень неприятно, что так ведут себя руководители, у которых есть власть, чтобы насильно заставить меня подписать новый договор с клубом. При этом сам руководитель клуба отверг мои пожелания в ультимативной форме. Хотя он прекрасно знал, что они соответствуют текущему уровню зарплат лидеров лиги. Я считаю, что была максимальна лояльна к клубу, но переговоры с руководством у нас не получились», — сказала Гживиньска в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Гживиньска переходит в «Спартак».