Френки де Йонг: я всегда ясно давал понять, что хочу остаться в «Барселоне»

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после продления контракта с каталонцами заявил о том, что не планировал покидать сине-гранатовых, несмотря на тяжёлую ситуацию в клубе.

«Я всегда ясно давал понять, что хочу остаться в «Барселоне». Я всегда был доволен командой, игрой здесь. Было время, когда давление было сильнее и когда в клубе были люди, которые хотели продать меня, чтобы заработать денег. В какой-то момент я понимал их. Клуб переживал тяжёлый финансовый период, и я был игроком, выставленным на трансфер. Но я ясно дал понять: я хочу остаться в «Барселоне». И я был уверен, что если всё будет хорошо, то я буду играть. Так было всегда. В конце концов, если у тебя есть контракт и если ты решишь остаться, то ты останешься. Поэтому я не переживал», — приводит слова де Йонга El Pais.

Напомним, новый контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2029 года. В текущем сезоне футболист провёл девять матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.