Главная Футбол Новости

Мбаппе — об изучении испанского языка: важно проявлять уважение к стране, где живёшь

Мбаппе — об изучении испанского языка: важно проявлять уважение к стране, где живёшь
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался об изучении им испанского языка.

«Это знак уважения. Когда приезжаешь в другую страну, нужно стараться говорить на местном языке. Во Франции мы рады, когда люди учат французский, и ожидаем, что они будут говорить по-французски.

Вы приезжаете в другую культуру. Это другая страна, здесь свой язык, свои правила, свои обычаи. Мы стараемся адаптироваться, где бы мы ни были. Я в Испании, поэтому приспосабливаюсь к местной культуре», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal на своей странице в социальной сети X.

Француз стал футболистом «сливочных» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

