Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Во Франции объяснили отсутствие игровой практики Сафонова в «ПСЖ» и оценили возможный уход

Во Франции объяснили отсутствие игровой практики Сафонова в «ПСЖ» и оценили возможный уход
Журналист L’Equipe и обозреватель «ПСЖ» Уго Делом высказался о ситуации с российским вратарём Матвеем Сафоновым в парижском клубе. Ранее сам голкипер заявлял, что недоволен отсутствием игрового времени в клубе.

«Отсутствие Сафонова в основе не связано с тем, что играет Забарный. Просто «ПСЖ» этим летом купил нового вратаря — очень дорогого, за € 60 млн. Иерархия сейчас ясна: номер один — Люка Шевалье, номер два — Сафонов. Это единственная причина, почему Матвей не играет. Сафонов пока не сыграл ни одного матча, но причина в том, что «ПСЖ» хочет, чтобы Шевалье набрал опыт и лучше адаптировался к новой команде.

Что касается возможного ухода зимой — да, это возможно. Если Сафонов захочет уйти, «ПСЖ» откроет двери: Луис Энрике не станет удерживать игрока, который хочет покинуть клуб. Но я был бы удивлён, если бы они позволили Матвею уйти просто так, не найдя на его позицию достойного конкурента Шевалье», — приводит слова Делома Sport24.

