«Договорились на 10 голов». Представитель Тимура Сулейманова — о результативности игрока

Кахор Муминов, представитель нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова, поделился мнением о результативности футболиста. 25-летний форвард забил четыре гола в 12 матчах Мир РПЛ.

— Это всего четвёртый гол Тимура в 12 играх. Мы с ним договаривались перед сезоном на 10. Так что немного отстаём от графика, ха-ха. Что касается удовлетворения от игры, то это вопрос к клубу и тренерам. Раз Альба ставит, значит, доволен Тимуром.

— На «Локомотив» был особый настрой?

— Да, особенный. У них там свои счёты. На «Спартак» таких эмоций не было. Работа нападающего — забивать голы, он её делает.

— Какие варианты были, кроме «Ростова»?

— Сейчас нет смысла говорить об этом. «Ростов» был единственно верным решением в нашей стратегии реализации игровой карьеры Тимура. Большое спасибо руководству и спортивному блоку, что поверили в нас, — сказал Муминов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

