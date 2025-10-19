Экс-глава «Локо» Мещеряков: без Акинфеева «волшебная нога» вытаскивала мячи из ворот ЦСКА

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал разгромную победу железнодорожников в дерби с ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«Всё сложилось воедино: тренерская работа Галактионова, самоотверженность игроков и спортивная удача — она вчера была на стороне «Локомотива». Но это не значит, что победа над ЦСКА случайна. Игра показала, что это произошло достаточно уверенно. Прекрасно сыграла пара защитников — Фассон и Ньямси цементировали оборону. А фантастический удар Воробьёва… Мало кто поверил, что такие вообще залетают в ворота, но это так. Но вопрос даже не в ударе: прессинг вратаря, не выключились из игры.

Были возможности забить и до этого. Также моменты были и у ЦСКА, но хорошо сыграл Митрюшкин. Акинфеева вчера не было, поэтому «волшебная нога» вытаскивала мячи из ворот. А «Локомотив» показал, что может уверенно играть со всеми командами. Наверное, это был лучший матч в сезоне», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что на данный момент «Локомотив» продолжает оставаться единственной командой, ещё не познавшей горечи поражений в нынешнем сезоне РПЛ.