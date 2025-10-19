Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алаев сообщил, что РПЛ будет следить за финансовой ситуацией в «Ростове»

Алаев сообщил, что РПЛ будет следить за финансовой ситуацией в «Ростове»
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал об общении с «Ростовом» относительно финансовой ситуации в клубе.

«Мы на связи со всеми клубами. С «Ростовом» тоже проводили общение в связи с ситуацией с финансированием. Будем следить за ситуацией в плотном контакте с клубом», — приводит слова Алаева ТАСС.

Ранее генеральный директор донского клуба Игорь Гончаров сообщил, что долги у «Ростова» «не первый день, они тянутся давно». По словам Гончарова, Российский футбольный союз (РФС) обратился к руководству «Ростова» и собственникам клуба с просьбой предпринять меры по устранению возникших проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.

Самые титулованные футбольные клубы России:

