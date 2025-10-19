Холанд в третий раз повторил бомбардирское достижение в АПЛ, которое не покорялось никому

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил бомбардирское достижение в английской Премьер-лиге, оформив дубль в ворота «Эвертона» (2:0) в матче 8-го тура. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Тони Харрингтон.

Норвежский нападающий забил 10-й и 11-й голы в текущем розыгрыше АПЛ. Никто, кроме Холанда, не забивал 10+ голов в первых восьми матчах сезона АПЛ, тогда как сам норвежец повторил это достижение трижды. Ранее Холанд забивал двузначное число голов в восьми турах АПЛ в сезонах-2022/2023 и 2024/2025.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Всего на его счету 138 голов и 22 результативные передачи в 156 играх за «горожан» во всех турнирах.