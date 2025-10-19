Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд в третий раз повторил бомбардирское достижение в АПЛ, которое не покорялось никому

Холанд в третий раз повторил бомбардирское достижение в АПЛ, которое не покорялось никому
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил бомбардирское достижение в английской Премьер-лиге, оформив дубль в ворота «Эвертона» (2:0) в матче 8-го тура. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Тони Харрингтон.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 58'     2:0 Холанд – 63'    

Норвежский нападающий забил 10-й и 11-й голы в текущем розыгрыше АПЛ. Никто, кроме Холанда, не забивал 10+ голов в первых восьми матчах сезона АПЛ, тогда как сам норвежец повторил это достижение трижды. Ранее Холанд забивал двузначное число голов в восьми турах АПЛ в сезонах-2022/2023 и 2024/2025.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Всего на его счету 138 голов и 22 результативные передачи в 156 играх за «горожан» во всех турнирах.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» выпустил киберформу на сезон-2025/2026
Истории
«Манчестер Сити» выпустил киберформу на сезон-2025/2026
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android