Анатолий Мещеряков высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал лидерство железнодорожников в турнирной таблице РПЛ нынешнего сезона.

«Галактионов достигает хороших результатов с хорошим составом. Главное — не терять настрой, сохранять на каждую игру. К сожалению, «Локомотив» отдаёт очки командам из второй восьмёрки, нередко при этом обыгрывая топ-клубы. Я бы пожелал всем спортивной удачи и настроя. Впереди у «Локомотива» тяжёлая серия, через тур игра с «Зенитом». Команда лидирует в таблице, и сейчас самое главное — извлекать уроки из ошибок и настраиваться на каждую игру», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что на данный момент «Локомотив» продолжает оставаться единственной командой, ещё не познавшей горечи поражений в нынешнем сезоне РПЛ.