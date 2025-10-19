Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Мещеряков высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Анатолий Мещеряков высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал лидерство железнодорожников в турнирной таблице РПЛ нынешнего сезона.

«Галактионов достигает хороших результатов с хорошим составом. Главное — не терять настрой, сохранять на каждую игру. К сожалению, «Локомотив» отдаёт очки командам из второй восьмёрки, нередко при этом обыгрывая топ-клубы. Я бы пожелал всем спортивной удачи и настроя. Впереди у «Локомотива» тяжёлая серия, через тур игра с «Зенитом». Команда лидирует в таблице, и сейчас самое главное — извлекать уроки из ошибок и настраиваться на каждую игру», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что на данный момент «Локомотив» продолжает оставаться единственной командой, ещё не познавшей горечи поражений в нынешнем сезоне РПЛ.

Материалы по теме
Экс-глава «Локо» Мещеряков: без Акинфеева «волшебная нога» вытаскивала мячи из ворот ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android