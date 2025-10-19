Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» повторил клубный рекорд по удалениям в первом тайме в рамках одного сезона

Аудио-версия:
Вчера, 18 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» столичный «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ. В этой встрече красно-белые подавляющую её часть провели в меньшинстве после удаления на 26-й минуте защитника Александера Джику за лишение соперника явной возможности забить гол. Эта красная карточка стала уже третьей для «Спартака» в нынешнем сезоне, заработанной в первом тайме.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

Примечательно, что столичный клуб повторил собственный рекорд по количеству удалений в первых таймах в рамках одного сезона. В сезоне-2022/2023 у «Спартака» также было три красные карточки, полученные до перерывов. Однако если в том сезоне третье из этих удалений москвичи получили лишь в 30-м туре, то в нынешнем — уже в 12-м.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.

