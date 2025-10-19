«Спартак» повторил клубный рекорд по удалениям в первом тайме в рамках одного сезона

Вчера, 18 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» столичный «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ. В этой встрече красно-белые подавляющую её часть провели в меньшинстве после удаления на 26-й минуте защитника Александера Джику за лишение соперника явной возможности забить гол. Эта красная карточка стала уже третьей для «Спартака» в нынешнем сезоне, заработанной в первом тайме.
Примечательно, что столичный клуб повторил собственный рекорд по количеству удалений в первых таймах в рамках одного сезона. В сезоне-2022/2023 у «Спартака» также было три красные карточки, полученные до перерывов. Однако если в том сезоне третье из этих удалений москвичи получили лишь в 30-м туре, то в нынешнем — уже в 12-м.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.
