«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут побороться за 17-летнего таланта из Франции — CO

«Арсенал» и «Тоттенхэм» отправили скаутов во Францию с целью следить за 17-летним форвардом «Сент-Этьена» Джилианом Н'Гессаном. Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, скауты указанных лондонских команд уже составили подробное досье на нападающего. Однако переход француза в «Арсенал» или «Тоттенхэм» может быть осложнён его пониманием, что он не будет получать регулярную игровую практику в этих клубах.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.
