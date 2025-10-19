«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут побороться за 17-летнего таланта из Франции — CO

«Арсенал» и «Тоттенхэм» отправили скаутов во Францию с целью следить за 17-летним форвардом «Сент-Этьена» Джилианом Н'Гессаном. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, скауты указанных лондонских команд уже составили подробное досье на нападающего. Однако переход француза в «Арсенал» или «Тоттенхэм» может быть осложнён его пониманием, что он не будет получать регулярную игровую практику в этих клубах.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

