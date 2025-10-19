Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут побороться за 17-летнего таланта из Франции — CO

«Арсенал» и «Тоттенхэм» могут побороться за 17-летнего таланта из Франции — CO
Комментарии

«Арсенал» и «Тоттенхэм» отправили скаутов во Францию с целью следить за 17-летним форвардом «Сент-Этьена» Джилианом Н'Гессаном. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, скауты указанных лондонских команд уже составили подробное досье на нападающего. Однако переход француза в «Арсенал» или «Тоттенхэм» может быть осложнён его пониманием, что он не будет получать регулярную игровую практику в этих клубах.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о тяжести травмы Мартина Эдегора
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android